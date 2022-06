Gli armadi componibili: perfetti per ogni tua esigenza!

Vorremmo riuscire a ricavare un piccolo angolo studio in soggiorno, o magari all'ingresso, per sfruttare uno spazio poco utilizzato? Un valido aiuto potrebbe arrivarci dagli armadi componibili, perfetti per offrire diverse soluzioni in un'unica struttura. Questa raffinata parete attrezzata proposta dall'Arch. ELISA OCCHIELLI, per esempio, oltre a offrire un intero modulo dotato di scaffali, piano scrivania e cassettiera, da utilizzare come studio, regala anche pratici e capienti vani chiusi, da utilizzare sia come guardaroba che come libreria, piuttosto che archivio.