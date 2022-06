Acquistare il frigorifero: cosa è importante sapere?

Prima di acquistare un frigorifero è consigliabile considerare con attenzione questi elementi:

- Quale sarà la capacità più adatta a noi? Se il frigorifero infatti sarà troppo piccolo, questo comporterà una minore refrigerazione degli alimenti. Se invece sarà troppo grande, ci farà consumare energia inutilmente. In linea generale possiamo dire che per una famiglia di 4 persone potrebbe essere adatto un frigorifero con capacità totale tra i 400 e i 450 litri. Mentre per un single 130/150 litri potrebbero essere sufficienti.

- Quali sono le nostre abitudini in fatto di spesa? Se facciamo piccole compere quasi ogni giorno, potrebbe bastarci un frigorifero con un vano freezer ridotto, come il doppia porta. Se invece preferiamo effettuare una grande spesa settimanale, potrebbe essere utile propendere per il combinato o addirittura per il side by side, dotati di grande freezer.

- Che tipo di alimenti in genere conserviamo in frigorifero? Se la risposta è soprattutto freschi, allora potrebbe essere consigliato un modello no-frost parziale, con il vano frigo ventilato, per evitare la disidratazione. Se conserviamo per lo più cibo confezionato, perfetto invece il no-frost totale.