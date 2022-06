Quale colore per il proprio bagno?

Lo sappiamo, nel bagno pur non volendo si spende un sacco di tempo ogni giorno. Un minuto che diventa una mezz'ora, un tempo che però si usa anche per stare tranquilli, spesso immersi nei pensieri sotto la doccia.

Molte persone investono tempo, denaro e fatica per rendere un soggiorno caldo ed accogliente, per ridipingere la cucina o per arredare il balcone. E al bagno perché non pensarci? Per quanto riguarda l'utilizzo degli arredi, è vero che si è abbastanza limitati dai soliti elementi che ruotano intorno alla toilette, alla doccia e al lavandino, ma questo è anche un valido motivo per cui ha senso concentrarsi su altro, il colore ad esempio.

Cambiare colore non sarà facile come cambiare il bagnoschiuma, ma sicuramente il risultato sarà molto più interessante. I diversi colori in bagno possono trasformare radicalmente l'ambiente e forse persino il nostro mood della giornata.