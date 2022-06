Il recupero di una villa d’inizio '900

Per mostrare la vera essenza della casa, la scala in granito che conduce alla porta d'ingresso è stata mantenuta allo stato originale. La sua struttura in pietra rivela la storia di questa villetta e conserva il fascino d'altri tempi anche grazie ai muschi che ricoprono buona parte del lato esterno della salita. Come possiamo vedere, di nuovo abbiamo la ringhiera con relativo passamano in acciaio inox.