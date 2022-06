Fai da te: da pallet a tavolino da caffè

I progetti di Fai da te mettono alla prova la nostra fantasia ma anche il nostro “saper fare”, il più delle volte però sembrano molto più complicati di quello che sembrano. Costruire un mobile con le nostre mani da materiali di recupero ha tanti vantaggi: prima di tutto ci permette di risparmiare molti soldi da poter investire in altre cose; un lavoro del genere ci consente le modifiche più disparate al fine di creare l’oggetto perfetto per il nostro gusto e tipo d’arredamento; ultimo punto, ma non per importanza, la gratificazione di aver realizzato qualcosa con le nostre mani, senza essere stati costretti a raggiungere il centro IKEA più vicino. Oggi, con il supporto delle immagini di Barbara Simone, vi mostreremo in pochi e semplici passi come ottenere un bellissimo tavolino da caffè dai pallet più facilmente conosciuti come bancali.