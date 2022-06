Prima e Dopo: Appartamento di 40 mq Ristrutturato con Un'esigua Spesa e che ti Toglierà il Fiato

Prima o seconda casa che sia, ci siamo passati tutti o dovremmo affrontarla tra poco: dopo molti anni alle spalle, l’appartamento ha bisogno di una ristrutturazione corposa o per problemi specifici, come muffa e parti corrose, o per un restyling completo. Un appartamento che si trova vicino al mare si confronta con l'umidità, la temperatura ed il salmastro che tendono a rovinare sia gli esterni che gli interni. Oltre a ciò, se questo immobile è destinato solo a casa estiva, essendo utilizzato per non più di 2 mesi all’anno sarà sicuramente poco curato. Oggi, invece, vogliamo prenderci cura di queste piccole abitazioni e per farlo vi mostreremo un progetto esemplare che vi lascerà a bocca aperta! La ristrutturazione è stata condotta dall’Arch.Viviana Pitrolo mentre l’immobile si trova in provincia di Ragusa.