Le 5 regole d'oro per progettare un giardino perfetto

Dopo aver pensato allo spazio per fiori e siepi, bisogna decidere come ripararsi dal sole nelle giornate più calde e dall'umidità nelle sere più fresche. Nel caso la vostra abitazione non disponga di un porticato o di una veranda, gazebo, pergolato, ombrelloni o tende saranno allora la scelta obbligata per godere del verde intorno casa senza ostacoli, nonché lo scenario perfetto per pranzi o cene all'aperto. Ultima ma non ultima la funzione di riparo che queste strutture offrono per riparare i nostri mobili da giardino in caso di intemperie.

Ma come scegliere tra un gazebo, una pergola o una tenda da sole? In questa foto vediamo ad esempio una pergola su cui sono state montate delle tende che fanno ombra sulla magnifica pavimentazione in legno. Quale però la scelta che fa più per noi?