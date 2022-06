4 idee per il design del balcone

Diciamocelo, lasciare un terrazzo privo di piante è come non mettere l'olio sulla bruschetta: avremo un ambiente curato a metà. Quindi il nostro consiglio è quello di riempire di piante il balcone, realizzando così una piccola oasi verde in città. Se non avete il pollice verde, poco male, fatevi spiegare come funziona un impianto d'irrigazione automatico e non avrete bisogno di essere dei geni della botanica per avere un terrazzo pieno di piante rigogliose.