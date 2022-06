Funzionalità e stile a braccetto per i mobiletti per la cucina

Sono i colori il primo elemento che balza forte agli occhi in questa cucina in stile moderno. Il rosso e il nero. Esattamente il binomio che troviamo nei mobiletti per la cucina in materiale lucido installati ai lati della cappa aspira vapore. e sono gli stessi colori che tornano con frequenza in molti altri complementi d'arredo ed elettrodomestici come le sedie ergonomiche rosse, il frullatore rosso o la macchina per i toast rossa. Ma torniamo a concentrarci sul tema fondante di questo libro delle idee: i due mobiletti fissati a parete. Abbastanza spaziosi da contenere una buona dispensa di cibo, possono anche prestarsi bene per conservare piatti e pentolame vario così da tenere il tutto sempre a portata di mano, specie per quanto concerne la parte rossa, più in basso. Nella parte superiore del mobiletto potreste invece conservare provviste che allo stato attuale non usate o elettrodomestici e servizi che non siete soliti utilizzare abitualmente. A voi la scelta, dunque. Organizzate lo spazio messo a disposizione dai mobiletti per la cucina come meglio ritenete.