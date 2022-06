Vetrate, porte in vetro? Ecco come prendersene cura

Iniziamo il nostro articolo mostrandovi una porta scorrevole con guida in alluminio, caratterizzata da una superficie in vetro extrachiaro laccato bianco. Se in casa abbiamo la possibilità di godere di ampie porte vetrate come queste, è logico volerle sempre lucide e splendenti come questa, non è forse vero?

Come ci consigliava la nostra nonna piena di saggezza, per mantenere puliti e in buono stato vetrate e finestre non c’è niente di meglio che pulirle con acqua calda e sapone neutro. Eh sì, che ci crediate o no questo metodo alla fine risulta molto più efficace che qualsiasi prodotto chimico apposito. Come? Continuate a leggere!