Tre ambienti fondamentali nella stessa stanza

Il “vivere moderno” sta portando architetti e progettisti a trovare soluzioni che uniscano un’estrema funzionalità ad un’estetica ricercata. Il compito si complica ulteriormente quando gli spazi sono piccoli, ma è proprio qui, quando si è alle strette, che l’ingegno si aguzza. Il progetto che vi stiamo per presentare si caratterizza per delle soluzioni disegnate su misura per un piccolo appartamento, idee davvero innovative che hanno portato ad ottenere in un solo ambiente soggiorno, sala da pranzo e cucina. È proprio quest'ultimo spazio che in realtà riserva una sorpresa inaspettata. I lavori sono stati condotti da Near New Architecture e l’appartamento si trova nella città di Roma. Entriamo per dare uno sguardo!