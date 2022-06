Come salvare spazio in un piccolo appartamento

L'intervento è stato realizzato in modo da rivoluzionare completamente l'impianto distributivo tipico di un appartamento degli anni '60, semplificando gli ambienti, creando una connessione tra i vari vani, seguendo la filosofia che l'abitare non necessita di stanze, ma di spazi. L'atmosfera che si respira all'interno di questo appartamento è accogliente, conviviale, proprio perché la ristrutturazione non ha voluto alterare il programma funzionale preesistente, ma semplicemente aprire gli ambienti alla luce naturale, facendo sì che questa potesse inondarli di sé.

Come abbiamo potuto vedere in questa foto e in quella precedente, l'arredo non è concentrato: pochi elementi sono sparsi per la casa senza che facciano ombra. Elementi come librerie o armadi sono stati studiati per essere accolti all'interno delle pareti diagonali. In questo modo, oltre a salvare decisamente tantissimo spazio, si è evitato di posizionare questi mobili ingombranti nei vari spazi, permettendo alla luce di filtrare indisturbata.