La ristrutturazione di una casa piccolissima

Piccola, anzi piccolissima. Lo sappiamo, spesso le apparenze ingannano, ma più volte abbiamo dimostrato come sia possibile organizzare spazi estremamente ridotti che sembrano non poter ospitare nient’altro che un animale domestico. La nostra rubrica che tratta di progetti per tutte le tasche, vi offre oggi una nuova sorpresa: abbiamo scelto di mostrarvi una ristrutturazione che ha dato vita ad una casa indipendente di soli 3 vani che può essere adatta ad una giovane coppia in sostituzione del solito monolocale. L’intervento ha risanato il piccolo fabbricato in muratura che era già stato precedentemente adibito ad abitazione civile. Ci troviamo in provincia di Reggio Calabria, per la precisione a Locri, mentre il progetto è stato condotto dallo Studio Proarch.