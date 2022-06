Da deposito in malora a splendida abitazione

La nostra esperta Francesca Ravidà è oggi la protagonista del nostro Libro delle Idee che tratta della ristrutturazione di un vecchio sottotetto lasciato in balia del tempo. Questo spazio, che dapprima si presentava in completo stato di degrado con muri scrostati e polvere ovunque, è stato completamente rinnovato e ospita ora uno splendido appartamento mansardato. Attraverso le immagini vedremo come l'ambiente, da semplice luogo di rimessaggio in disuso, si sia via via trasformato fino a diventare un'abitazione privata dotata di tutti i comfort e gli spazi che necessita il vivere odierno, pronti a rimanere a bocca aperta?