Quando la casa dà forma alla tua passione

La casa doveva diventare anche atelier fotografico, e così è stato. Come ci svela questa bellissima immagine, la fuga prospettica in questo soggiorno è semplicemente perfetta e lascia scorrere lo sguardo su superfici minimal, ordinate, pulite. Il vecchio, ingombrante lampadario ha lasciato il posto a punti luce montati direttamente nel soffitto e il vecchio pavimento in cotto scuro è stato sostituito da un pavimento in legno chiaro, amplificando sia la percezione spaziale che la luminosità dello spazio.