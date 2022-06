10 cose che non possono mancare per un soggiorno da sogno

Un vero e proprio must irrinunciabile è la lampada design, non solo come punto luce per creare, tramite l'illuminazione, un'atmosfera rilassata e adatta al living, ma anche da custodire gelosamente come arredo di punta che può trasformare il living stesso in un ambiente moderno e speciale. In questo primo progetto, la lampada con stelo arcuato e paralume in metallo lucido, connota perfettamente l'angolo e approda sul tavolino centrale, a metà tra il divano ad angolo e i pouf coordinati a fare da sedute.