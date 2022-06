I lavandini per il bagno che arrivano dal futuro

Se per il nostro bagno cerchiamo un'idea davvero rivoluzionaria, non possiamo di certo perderci JP Solid Surface, l'innovativo lavabo di MG12 dal design compatto e monolitico, in cui gli abituali canoni estetici in fatto di lavandini per il bagno sembrano essere completamente sovvertiti. A incominciare dalla rubinetteria, che in questo lavandino del futuro non è un elemento aggiuntivo a sé stante, ma incorporata, come parte integrante del monolite. E sulla mensola trova posto una calamita, per posizionare il porta sapone. Il risultato di tutte queste innovazioni è un lavabo più pulito ed efficiente, che permette di per lavarsi senza bagnare altri spazi: la soluzione ideale per un bagno in cui estetica e funzionalità si fondono in un unico elemento.