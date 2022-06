Prima e Dopo: la trasformazione di un agriturismo

In questa foto si può osservare sia la nuova facciata che il retro dell’abitazione con il giardino dopo l'intervento. Il disegno della casa sembra rimasto invariato, ma molte migliorie sono stata apportate: prima di tutto sono state aggiunte numerose aperture con finestre e lucernari. Il giardino invece aveva bisogno di un cambiamento drastico, per questo è stato completamente ridisegnato. Per il retro si è pensato ad un rivestimento in legno per gli esterni, in modo da avere una facciata dall'aspetto più caldo.