Una casa singola diventata un doppio mini appartamento

Progetti alla portata di tutti sono stati da sempre di nostro interesse. Quest’oggi vi presentiamo un lavoro molto particolare che è davvero per tutte le tasche! Le immagini si riferiscono ad un grande appartamento che è stato diviso per ottenere 2 piccoli alloggi da cedere in locazione. Ci troviamo in Liguria, a Villecrosia, a pochi metri delle spiagge sempre affollate durante le vacanze. L'appartamento si trova al secondo piano di un edificio storico con una facciata in stile barocco finemente decorata.

L'obiettivo ha cercato di sdoppiare l'unità immobiliare, mantenendo un perfetto equilibrio nella suddivisione degli spazi. Il progetto è stato condotto da gli architetti Elisa Rizzi e Ilaria Charrier.