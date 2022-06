Cinque luoghi dove vorreste trovarvi proprio adesso

Fuori fa caldo e voi siete rinchiusi in ufficio, magari senza aria condizionata, con soltanto un piccolo ventilatore che si lamenta muovendo l'aria calda stile fon. Vorreste essere ovunque tranne che in ufficio, magari sul bordo di una bella piscina, un piede dentro e uno fuori dall'acqua e del tè ghiacciato in mano. Noi vogliamo continuare a farvi sognare e stamattina vogliamo mostrarvi dei luoghi da favola per rinfrescarvi la mente, oppure per farvi sentire un po' più vicini alle ferie.