Top 5 della settimana: una casa per tutti

Fine della settimana, nuova Top 5 che ci riassume cosa vi è piaciuto di più in questi sette giorni appena trascorsi. Tra progetti alla portata di tutti e Prima&Dopo affascinanti, ci siamo resi conto che sempre maggiore è la richiesta di vedere abitazioni che non stimolano i vostri sogni, ma che riescono ad essere fonte d'ispirazione grazie al loro arredo low cost o comunque accessibile alla maggior parte di voi. Case piccole, villette unifamiliari, appartamenti non troppo grandi, sono ciò che più vi piace e lo possiamo notare principalmente dalla classifica di questa e delle scorse settimane. Qui di seguito troverete quindi i 5 Libri delle Idee che vi sono piaciuti di più, sicuri di non esservi persi niente?