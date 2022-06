Una casa prefabbricata vi sorprenderà

Oggi vogliamo presentarvi un modo inedito di concepire il concetto di recupero di vecchie aree industriali, la scommessa vinta per un nuovo modo di progettare edilizia sociale. Non stiamo quindi parlando del solito stabile ristrutturato come loft di lusso. Quello che vi mostriamo oggi infatti è il progetto ecologico di una casa prefabbricata dai costi davvero ridotti, adatta ad essere inserita in contesti costruttivi abbandonati e dismessi. Non solo però..ad esempio, vi siete mai chiesti circa la possibilità di poter abitare un prefabbricato a un piano diverso da quello terra?