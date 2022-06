L’incredibile recupero di un villino anni Trenta

Ci dirigiamo in Toscana, per la precisione a Pisa, per osservare da vicino un progetto davvero interessante. Il fabbricato in questione fa parte di una schiera di villini che si trovano su una strada nei pressi delle antica mura della città. Tutto l’isolato è databile intorno agli anni Trenta del secolo scorso. Nel corso della sua storia, la struttura ha subito numerosi rifacimenti, il più grande sicuramente intorno al 1950, in seguito ad un bombardamento dell’ultimo conflitto mondiale. L’intervento, al tempo, riedificò il villino partendo dalle sue macerie, mantenendone però lo stile architettonico italiano tipico degli anni Venti e Trenta.

L’ultima ristrutturazione risale al 2007. Prima di allora, la villetta era divisa in 3 appartamenti separati articolati su 2 piani fuori terra, con in più un sottotetto utilizzato come soffitta. I lavori sono stati condotti da C+A Caponi Arrighi Architetti Associati.