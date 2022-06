Arredare moderno e low cost?

Mangiare in cucina, sì o no? Alcune persone detestano l'idea di consumare cibi in cucina, altri trovano che sia piuttosto comodo rimanere nello stesso ambiente per non lasciar uscire gli odori, o per non arrivare fino alla sala da pranzo. In questa fotografia vediamo una cucina di buona qualità, dotata di tutto il necessario, dal forno microonde a quello elettrico. La committenza aveva espressamente richiesto che tutti gli spazi fossero divisi per ambienti e così è stato:uno in cucina si mangia, in soggiorno ci si rilassa, in camera da letto si dorme… that's it!