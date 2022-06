Oggetti dal design sorprendente per il giardino

Volete godervi l'aria fresca, comodamente sdraiati come sul divano in salotto? Perché non pensare ad una sdraio sulla quale schiacciare lunghi pisolini cullati dal suono della natura? In questa fotografia potete vedere Sdraio Sacco di Talenti nella sua versione matrimoniale. L’ imbottitura è realizzata in dry foam e palline di polistirolo. Per il rivestimento è stato scelto un tessuto Sunbrella sfoderabile, facile da lavare, resistente all‘acqua e ai raggi uv.