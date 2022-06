Un incredibile stile moderno a Napoli

Chi dice che in un ambiente estremamente moderno o addirittura minimalista, come in questo caso, non ci sia spazio per tocchi di stile diverso.. magari proprio classico? La monotonia non è più di moda! Soprattutto in un appartamento borghese di una città come Napoli, dove lo stile classico, l’arte povera e il barocco, sono parte della sua stessa tradizione, e rinunciare ad un pezzo di valore come questo cassettone sarebbe davvero un peccato!