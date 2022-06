Il calore di una casa senza tempo

L’appartamento risulta essere così diviso: al piano inferiore si sviluppa la zona giorno, mentre a quello superiore la zona notte. Ed è proprio da quest ultimo che si gode di questa visuale. Come possiamo ben ammirare, i colori chiari si alternano a toni più caldi e intensi, come il rosso o il nocciola del parquet, creando un dualismo piacevole e armonioso. Il bianco delle pareti riflette in tutta casa luce e respiro, ma soprattutto permette alla parete diagonale in pietra di risaltare e caratterizzare l’intero ambiente. Per personalizzare al massimo gli interni, si è optato per un arredamento piuttosto eclettico, dove però a spiccare risulta uno stile decisamente etnico. Quest’ultimo, a differenza di quello che possiamo aspettarci, non disturba l’armonia dell’insieme con tratti spudorati e fuori luogo, piuttosto, grazie ad un’accurata selezione dei pezzi, rappresenta una presenza raffinata e ricercata. Si tratta di mobili di provenienza cinese e tibetana, elementi unici e originali che ben si accostano al moderno divano color avorio.