Lo Stile e l'Eleganza di una Mansarda Moderna a Pescara

Se possedete una mansarda ma al suo posto desiderereste un comune appartamento, se le altezze decrescenti vi intimoriscono e la mancanza di ampie finestre vi allarma, non scoraggiatevi! Noi di homify vi dimostreremo che anche una mansarda può diventare un castello, e che tutte le sue peculiarità, anche quelle più noiose, da ostacoli insormontabili si trasformeranno in notevoli punti di forza.. non ci credete? Seguite questo libro delle idee, e i vostri dubbi si dilegueranno all’istante!

Ci troviamo in Abruzzo, precisamente a Montesilvano in provincia di Pescara, e quello che stiamo per presentarvi è il raffinato lavoro dell’architetto Luca Mancini il quale, in sintonia con la committenza, ha trasformato una semplice ristrutturazione in un vero capolavoro!