Una fabbrica per quattro loft

Siamo sempre alla ricerca di progetti particolari e quando abbiamo letto di 4 amici | 4 lofts abbiamo subito capito che si trattava di un'idea interessante.

Ci troviamo in Via Savona 96 a Milano, un'area che a partire dagli anni novanta è stata trasformata in un centro creativo con laboratori di design, moda, arte e architettura. Il quartiere si trova nei pressi della zona Tortona, ormai legata al Salone del Mobile. Il quartiere, vivo e dinamico, si contraddistingue per i numerosi loft, le gallerie e le case di lusso ottenute da questi grandi spazi industriali.

Seguendo questa filosofia, lo stabile che faceva da ingresso ad una ex fabbrica belga di strumenti di precisione, la Schlumberger Industries, è stato oggetto di un intervento di recupero importante. Lo spazio che ha visto all'opera l'Arch.Roberto Murgia era di ben 500 m² e si è poi trasformato in quattro case-studio per quattro giovani professionisti nel campo dell’immagine, della fotografia e dei video. Quattro amici probabilmente con esigenze simili, ma che hanno avuto autonomia nel progettare gli spazi insieme al progettista: ecco l'interessante esperimento.

Il progetto è abbastanza ampio. Abbiamo pensato di trattare quelle che ci sono sembrate le caratteristiche peculiari di ciascun loft.