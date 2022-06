Il letto singolo pieghevole: il tuo piccolo, grande alleato

Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo: stiamo naturalmente parlando del letto singolo pieghevole, il nostro piccolo, grande alleato, indispensabile per risolvere tutte quelle emergenze che capitano così frequentemente nella vita di ogni giorno! Pensiamo per esempio a quando nostro figlio invita i suoi amici a dormire da noi, ma possiamo offrire solo il sacco a pelo. O a quando dobbiamo mettere a soqquadro tutta la casa, per ricavare un posto per la prozia che ogni anno trascorre le vacanze di Natale insieme alla nostra famiglia. O ancora, a come ci piacerebbe poter ospitare per l'estate una ragazza alla pari che insegni l'inglese ai nostri bambini, ma non abbiamo un letto in più… Queste e tante altre situazioni potrebbero di certo rivelarsi meno complesse se potessimo disporre di un pratico e poco ingombrante letto singolo pieghevole! In questo libro delle idee abbiamo selezionato alcuni dei più originali tra i letti singoli pieghevoli proposti dai nostri esperti: scopriamoli insieme e lasciamoci ispirare, per trovare il letto singolo pieghevole che fa davvero al caso nostro!