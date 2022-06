Da bilocale a openspace

Quando si vive da soli, avere una o due stanze diventa poco rilevante. Vivere da soli infatti, non implica la necessità di disporre di uno spazio per la privacy e nemmeno il bisogno di avere un'altra camera dove andare a rilassarsi se si ha avuto una giornata pesante e non si vuole avere a che fare con il partner. Vivere da soli dà la possibilità di abitare in uno spazio unico senza sentire il peso della mancanza di un altro ambiente. Oggi vi racconteremo quindi di un bilocale diventato mono, per garantire una maggiore apertura visiva, oltre che aumentarne la sensazione di ariosità e luminosità. Qui di seguito troverete 7 immagini del progetto curato dall'architetto Matteo Negrin.