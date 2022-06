Come ristrutturare la zona giorno

La zona giorno è l’ambiente principale per molte abitazioni: qui mangiamo, ci rilassiamo, siamo in compagnia di tutta la famiglia. Un luogo così importante dovrà essere pensato e studiato per bene, al fine di garantire un’estrema funzionalità e una piacevolezza estetica da non trascurare mai. La cucina e il soggiorno, diventando centrali nel progetto di un piccolo appartamento, consentono, se ristrutturati, di cambiare completamente un’abitazione! Quest’oggi abbiamo pensato di descrivervi un brillante progetto che sarà sicuramente in grado di ispirarvi per i prossimi lavori in casa. Se siete in cerca del soggiorno perfetto potere dare uno sguardo alle altre nostre idee. L’appartamento ha visto all'opera l’Arch. Lorenzo Rossi.