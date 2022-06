Una Villa a Milano Ristrutturata alla Grande

Cosa c’è di meglio dell'avere una villa da ristrutturare per migliorarne l'aspetto estetico e funzionale? I lavori di ristrutturazione che vi presentiamo ogni giorno hanno sempre qualcosa di spettacolare e quest’oggi il progetto del nostro articolo non vi deluderà. Ci troviamo alle porte di Milano, l’immobile è una villa unifamiliare con giardino che si sviluppa complessivamente su 3 livelli. L’intervento condotto da Fase Architetti Associati aveva come obiettivo quello di ridefinire gli elementi dell’edilizia dell’immobile, migliorandone al contempo la distribuzione degli spazi interni e provvedendo all’interior design. Il giardino, invece, ha goduto di uno studio particolareggiato per gli spazi esterni e per l’illuminazione notturna.