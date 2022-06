Le Idee Di Un Piccolo Appartamento Che Vi Ispirerà

Spostando la nostra prospettiva su un'altra angolazione, ci accorgiamo di trovarci in un open space che comprende a parte la zona relax, anche la cucina con la zona pranzo. Tutto è stato unito dunque, ma in modo da definire in maniera funzionale i singoli usi a cui questo ambiente è destinato. Come già menzionato inoltre, il divano può essere trasformato in letto, trasformando quindi all'occorrenza questa zona giorno in camera per gli ospiti. Guardate poi verso il soffitto: avete notato le piccole lampade colorate che scendono in progressione a formare il lampadario?