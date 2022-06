5 bellissime ragioni che faranno della terrazza il vostro luogo preferito

Certo non tutti possiamo permetterci la mini piscina appena vista! Una bella pavimentazione in legno però rappresenta sicuramente qualcosa di più accessibile. Al di là delle solite mattonelle in cotto o grés, il legno regala un effetto caldo e avvolgente, insieme a un effetto naturalmente integrato con le nostre piante e fiori. Il teak, il Lapacho e il Kurupay sono le tipologie più apprezzate per rivestire le pavimentazioni esterne, perfette per dare risalto ai frutti del nostro pollice verde, proprio come possiamo ammirare nell'immagine.

Ed è qui che arriviamo alla nostra terza buona ragione: avere una bella terrazza significa anche e sopratutto la possibilità di una boccata di ossigeno fresco quando ne sentiamo più bisogno, a portata della nostra finestra. Il nostro consiglio per le piante più indicate a crescere in terrazza? Oltre ad arbusti da siepe e rose, sicuramente le piante aromatiche per la cucina, come basilico e origano. Se vi sentite più ispirati però, potete anche trasformare la vostra terrazza in un piccolo orto: alcuni ortaggi come i pomodori ciliegini crescono benissimo anche in vaso!