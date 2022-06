Homestaging: 6 facili modi per rimodernare un appartamento antiquato

E ora? Stesso soggiorno, ma tutt'altra storia. I due ingombranti sofà – tra l'altro anche mal posizionati – hanno finalmente lasciato il posto ad un pratico divano ad angolo, ed ecco che ora c'è spazio anche per il tavolino da caffè. Le sedute sono in grigio perla, le pareti rinfrescate di bianco, colori neutri che comunicano calma, serenità: il soggiorno è un posto per rilassarsi, non dimentichiamolo!

E il rosso? Come vediamo ora si trova solo nei particolari: una stella marina sul ripiano in vetro, le decorazioni sui cuscini e quelle sulle pareti, decisamente meglio, no?