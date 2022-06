Una casa per tutta la famiglia

Molto spesso quando si decide di metter su famiglia, ancora prima di avere effettivamente la certezza che in capo a nove mesi ci si ritroverà in tre, ci si inizia a guardare attorno per trovare una casa consona ad esigenze che vanno oltre la vita di coppia. Un bambino potrebbe infatti essere solo l'inizio, magari siete quel tipo di persone che vuole regalare la gioia di avere un fratellino o una sorellina al vostro primogenito, magari il secondo capita per caso, magari invece volete una famiglia numerosa con almeno tre pargoli che scorrazzano per casa. Insomma, qualunque tipo di coppia voi siate, la scelta di una casa spaziosa, accogliente e dotata di spazi funzionali sarà sicuramente il primo passo per condurre una vita domestica felice, capace anche di darvi la privacy di cui necessitate. Oggi, per voi, abbiamo quindi deciso di mostrarvi il progetto di una casa grande perfetta per una famiglia, curato dall'architetto Paola Rebellato.