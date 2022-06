Home staging: come vivere comodi in una mansarda

Clutter in inglese significa accumulo di cose inutili , da qui il neologismo decluttering a indicare il liberarsi di tutto ciò che è superfluo, non più utile e per questo solo ingombrante. Dopo questa operazione- come vedremo solo apparentemente scontata- segue la riorganizzazione sistematica di solo quello che è davvero necessario, in modo da poter abitare la propria casa in modo davvero funzionale.

In questa mansarda, un sottotetto recuperato all'uso abitativo di 100 mq, la maggior parte degli ambienti presentavo una situazione simile a quella che vediamo in questo bagno: un accumulo di oggetti e complementi d'arredo tanto caotici da metterne in ombra le straordinarie potenzialità.