5 idee per salvare spazio in un bagno piccolo

Per iniziare, abbiamo pensato di focalizzare la nostra attenzione sul lavandino perché, in termini di arredo, con WC e bidet non potremmo di certo salvare molto spazio. Il discorso cambia per quando riguarda il lavabo: ne esistono di forme e grandezze svariate. Il primo esempio ci mostra una soluzione stand alone perfetta per il bagno piccolo o di servizio. La struttura ospita un piano accessorio al di sotto del lavabo per posizionare tutti i prodotti di uso giornaliero, salvando molto spazio lateralmente.