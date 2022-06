Nel cuore dell'architettura: progettiamo una casa

La casa è l'essenza dell'architettura è lo spazio primo e ultimo dell'abitare, il luogo di ritrovo e di partenza, l'ambiente della domesticità e dei ricordi, l'interno per eccellenza. Il progetto della casa è il primo ma anche il più difficile per un architetto, con il quale progettisti di ogni latitudine e tendenza si sono confrontati fin dalla notte dei tempi, riscontrando glorie ma anche clamorosi svarioni. La Ville Savoye, la casa sulla cascata o magari la più recente Villa dall'Ava sono comunque i lavori più iconici degli architetti più carismatici della modernità: quelle opere che ci hanno colpito da ragazzini un giorno, convincendoci che forse sì, quella dell'architetto poteva, anzi doveva essere la nostra professione. In progetto della casa è il codice che ne distende il suo DNA, che si interroga sulle esigenze profonde di abitare degli individui, sulle istanze di spazialità intima e/o condivisa, sulle logiche di socialità e i sentimenti di domesticità. Nella casa si sperimentano soluzioni di spazio e di forma, di materiali e tecnologie, si dà corpo a sogni e desideri, perché la casa è anche il tipo di costruzione più diffusa sulla terra, ed è sulla casa che prima di tutto si concentrano gli sforzi produttivi e progettuali dell'industria e del mercato immobiliare. Guardare al progetto di una casa è un po' come leggere una radiografia: possiamo scoprire i segreti del suo corpo, gli andamenti della sua esistenza, le tracce della vita che in essa si svolge.