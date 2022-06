​Architettura che cresce: la dinamica delle scale interne

Le scale interne custodiscono l'anima dell'architettura: sono l'elemento che strutturalmente, formalmente e simbolicamente condensano il senso della salita verso l'alto, della conquista del cielo che ogni edificio racchiude in sé. Si dice che le scale siano il primo elemento ad essere progettato di un edificio, e molto spesso l'aneddoto corrisponde al vero. Una scala interna è la spina dorsale dello spazio, l'elemento attorno al quale da un lato prendono il via le logiche e le dinamiche dei sistemi distributivi degli spazi interni, dall'altro si articolano le principali scelte strutturali per i fabbricati. Aperte sullo spazio o chiuse in appositi corpi, a gabbia o a chiocciola, a gradini portanti o a gradini non portanti, a più rampe o in linea, a sbalzo o in appoggio a parete, a vista o schermate, le scale sono di fatto vere e proprie architetture nell'architettura, portatrici di un proprio linguaggio e di regole progettuali antiche e precise (la celebre equivalenza 2a+p=63, o formula di Blondel, è tra le prime cose che vengano insegnate nelle scuole di architettura). Se un tempo venivano rigorosamente realizzate in aderenza a una coppia di muri portanti oggi le scale possono avvalersi di molteplici tipologie strutturali autoportanti: in acciaio, in cemento armato o in legno possono articolarsi liberamente secondo gli andamenti più disparati. Avventuruamoci dunque tra le immagini che seguono, come nella lunga discesa di una scala dai mille gradini e dalle molteplici sfaccettature.