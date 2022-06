Come arredare una casa in stile provenzale

Arredare una casa in stile provenzale non è semplice perché spesso si fa confusione tra una serie di stili d’arredamento che qualche volta si assomigliano molto, condividendo alcune caratteristiche particolari o addirittura elementi d’arredo. Tra interior design shabby chic o country, oggi abbiamo deciso di descrivervi in modo più approfondito il bellissimo stile provenzale. Il progetto d’interni che vi presenteremo è stato condotto da NG Studio Interior Design e si trova a Sanremo, un luogo che possiamo considerare parte della Provenza italiana.

Lo stile provenzale ha origini francesi e si caratterizza per i suoi colori morbidi e per le sue forme eleganti che, unite ad una scelta d’arredo classica o moderna, lo rendono ideale per qualsiasi tipo d’abitazione, dalla villa rustica all'appartamento contemporaneo: questo è forse uno dei più grandi vantaggi derivanti dalla scelta di questo stile d’arredamento.