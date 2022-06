Come fare più grande una sala da pranzo piccola!

Attraverso una serie di accorgimenti è possibile far sembrare gli spazi della sala da pranzo più larghi di quanto non siano in realtà, sfruttando i volumi limitati a disposizione per creare un ambiente accogliente e confortevole, valorizzandone i caratteri per generare un'impressione di ariosità e luminosità. Per farlo, come vedremo, è possibile seguire alcune strategie nella scelta dei complementi di arredo, dell'organizzazione degli spazi, dell'illuminazione. Una pianificazione razionale che preveda un piano improntato alla ricerca di un equilibrio armonico tra esigenze spaziali e aspetti estetici, tra funzionalità e confortevolezza, spazio e decorazione, intimità e ariosità. Le strategie possono essere tante, ma come vedremo sarà importante scegliere delle strutture che abbiano la capacità di svolgere funzioni differenti, occupando così lo spazio così in maniera razionale ed efficiente. Prestare una grande attenzione ai colori usati, sia per le pareti che per i complementi di arredo, privilegiando tonalità leggere e chiare. Scegliere con cura gli oggetti usati per decorare le pareti e le superfici di appoggio. E ancora, sfruttare al massimo le pareti, per limitare l'utilizzo delle superfici calpestabili utilizzando le pareti come spazi utili a riporre e appoggiare, ma anche per dare carattere all'ambiente. Una particolare attenzione, poi, va riservata all'illuminazione. Scegliere con cura i punti luce, i lampadari, la direzione dei fasci luminosi, orientandoli in modo da creare il giusto equilibrio tra la diffusione uniforme e la creazione di isole di luce. Un altro accorgimento, come vedremo, è quello di disporre con cura gli specchi che, con le loro superfici riflettenti, sono capaci di allargare lo spazio, creando in modo naturale profondità e larghezza.

E allora seguiteci in questa carrellata sugli accorgimenti che possono aiutare a rendere la sala da pranzo più grande.