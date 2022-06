10 idee originali per l'arredo bagno moderno

L'arredo moderno, come vediamo nel bagno rappresentato in questa immagine, può essere caratterizzato anche dalla scelta di forti contrasti materici, in cui le differenze riescono a generare un equilibrio giocato sulle dissonanze. La larga vasca in ferro, di echi retrò, si inserisce direttamente sul pavimento in legno, le cui superfici si riflettono su quelle riflettenti della vasca, quasi a fondersi in esse, generando un'integrazione inaspettata. Il lavandino in ceramica bianca è appoggiato su una struttura leggerissima in metallo cromato: linee agili e leggere, una struttura verticale snella che gradevolmente alleggerisce la parete nera e dominata da un'organizzazione geometrica, fatta di rettangoli a rilievo. Lo specchio ovoidale aggiunge una ulteriore forma agli elementi che costituiscono l'arredo di questo bagno moderno. Contrasti materici, di forme, di linee, che trovano una sintesi ricca, armonica ed elegante.