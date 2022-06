Tutto in ordine: le scatole per l'armadio

Le scatole per armadio, come vediamo, possono diventare un complemento fondamentale per completare la dotazione e le possibilità dell'armadio. In questo caso le troviamo disposte in una sequenza ordinata, come ideale completamento della cabina armadio. La struttura a vista è organizzata con mensole in legno a vista, che ricoprono tutte le pareti della cabina, alternando cassetti e a spazi dedicati agli appendi-abiti. Una struttura aperta e completamente accessibile in cui le scatole per armadio diventano importanti, perché aggiungono spazi riservati e protetti per riporre indumenti e oggetti, potendo essere disposte in qualsiasi spazio di appoggio, sulle mensole come sulle cassettiere. Il colore scelto, un grigio di tonalità scura, nordico nella sobrietà, è capace di introdurre una variazione cromatica nel contesto della cabina armadio. Le scatole, quindi, portano ordine e arricchiscono la tessitura cromatica dell'ambiente.