Come usare lo spazio sotto le scale?

Una altro modo per sfruttare in maniera utile il sottoscala è quello di trasformarlo in libreria. Questo, come vediamo in questa immagine, può avvenire utilizzando la sezione laterale delle scale, che nel caso portano a un piccolo soppalco. Nella parete sono state ricavate delle nicchie, allestite con ripiani e mensole, che seguono il movimento ascendente dei gradini, sviluppandosi in un reticolo geometrico di spazi da utilizzare come ripiani per una comoda libreria aperta verso lo spazio circostante. Un sistema per sfruttare e insieme arredare l'ambiente, donandogli una nuova funzione e una vitalità capaci di valorizzare e rendere fruibile un angolo trascurato della casa.