Tendenze di primavera 2015: due progetti a confronto

La prima casa che abbiamo scelto di mostrarvi, è un progetto non nuovo tra i nostri Libri delle Idee. Nonostante questo però, riteniamo che sia perfettamente pertinente al tipo di articolo che abbiamo intenzione di scrivere. Giovannoni Studio & Design ci presenta qui un'abitazione che ha fatto del giallo il suo punto di forza. Una parete intonacata in giallo canarino sarà perfetta se vorrete irradiare di luce la vostra casa. Per non far risultare troppo pesante questa cromia accesa, l'arredo scelto è semplice e ha cromie chiare e scure che creano un piacevole contrasto. Inoltre la parete del salotto alla quale appoggia il divano in tessuto, è rivestita con un'affascinante carta da parati dai toni più leggeri, che richiama il mondo della musica jazz.