​Un'immersione nel progetto: le piscine esterne

Piccole o infinitamente stese, minimali o decorative, le piscine esterne rappresentano in fondo un ideale: ci raccontano di tempo libero passato all'aria aperta, di vacanza e divertimento, di rapporto profondo e ludico con l'acqua, ma sempre in un ambito controllato e famigliare, domestico. Le piscine per esterni sono un mondo, un progetto nel progetto, dotato di regole e codici propri ma anche in grado di condizionare fortemente il disegno degli spazi e degli elementi che si trovano nei loro pressi. Terrazze e giardini, pensiline e abitazioni possono integrarsi con i tracciati delle piscine, diventando un tutt'uno con loro, o, all'opposto, staccandosene completamente. Le piscine possono essere realizzate, come avviene più comunemente, a raso terra, oppure anche essere integrate nelle costruzioni, definendo così la forma complessiva e gli accorgimenti tecnologici dell'architettura che le ospita. Regole per l'impermeabilizzazione, materiali di rivestimento e calpestii esterni sono alcuni fra i temi costruttivi e tecnologici che il progetto della piscina per esterni deve rispettare: argomenti che, se interpretati a dovere, non limitano lo sviluppo creativo del progetto, ma al contrario lo esaltano, proiettandolo nella dimensione della vera invenzione.