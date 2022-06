Strano ma vero: le cornici arredano sul serio la casa!

Quando iniziamo ad arredare una casa, tutte le nostre energie sono – giustamente- concentrate sui mobili e la loro disposizione nello spazio, elettrodomestici, materiali per piani di lavoro e pavimenti… i dettagli, come è logico che sia, arrivano per ultimi.

Quando però il tempo e l'energia ce lo concedono, il momento per i particolari, è bene che arrivi. Anche perché potrebbe aiutarci a risparmiare un bel po' di soldi, specie se ci lasciamo aiutare dalla nostra creatività. Le cornici in questo senso possono essere un metodo molto economico per apportare una nota di stile inconfondibile alla nostra casa..scopriamo come.