10 rivestimenti per una cucina di carattere

Trasformare una cucina anonima si può. E la soluzione è persino semplice e alla portata di tutti. La risposta alla piccola grande rivoluzione da cucina che volete mettere in atto si chiama colore . Ed è proprio tramite un nuovo colore sulle pareti che riuscirete a dare un nuovo volto alla vostra cucina e magari anche alla sala da pranzo se i due ambienti sono annessi. In questo libro delle idee, passiamo in rassegna tutte le soluzioni che avete a disposizione per rivitalizzare le pareti della vostra cucina grazie a un uso sapiente del colore e in più vi mostreremo qualche alternativa da tenere in considerazione se volete rivoluzionare in modo decisivo l'aspetto delle vostre stanze.